Сотрудники ГИБДД по камерам нашли водителя, насмерть сбившего 57-летнего мужчину

Вечером 11 сентября на 62-м км федеральной автодороги Екатеринбург – Тюмень случилось ДТП, в результате которого погиб пешеход.

Как сообщает УГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области, водитель с места происшествия скрылся. На месте ДТП были обнаружены только осколки фары автомобиля. Свидетелей и очевидцев найти не удалось. К спецоперации по розыску автомобиля нарушителя подключились сотрудники Центра автоматической фиксации нарушений ПДД. «Сотрудниками Госавтоинспекции Свердловской области с помощью комплексов фотовидеофиксации нарушений установлен водитель, наехавший на пешехода», – сообщают в УГИБДД.

По словам водителя, пешеход выскочил на дорогу неожиданно, и уйти от удара не удалось. Немного проехав вперед, мужчина остановился, посмотрел, что разбита правая передняя фара, но человека искать не пошел. Объяснить свои действия он не смог.

Сейчас по факту ДТП ведется следствие, по результатам которого будет принято судебное решение.

Госавтоинспекция Свердловской области напоминает, что за оставление места ДТП предусмотрена административная ответственность в виде лишения права управления и ареста на срок до 15 суток.

Если вы стали очевидцем ДТП, с места, совершения которого скрылся водитель, обязательно сообщите в полицию госномер или приметы транспортного средства по телефону: +7 (343) 269-77-00 (дежурная часть ГИБДД Свердловской области) или 02.

Екатеринбург, Марина Симбирятина

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