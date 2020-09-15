В Белоярском районе сотрудники СОБРа и кинологи ловили контрабандистов (ФОТО)

На территории Белоярского района Свердловской области прошли учения специального отряда быстрого реагирования и кинологической службы таможни.

В ходе учебной операции собровцы, чтобы задержать контрабандистов, десантировались с вертолета, останавливали машину метанием светозвуковых гранат и стрельбой из АК-74М холостыми патронами.

По словам младшего кинолога оперативной таможни Ольги Ганиевой, поимка контрабандиста зависит от ряда обстоятельств: от того, вовремя ли приехали сотрудники, от физического состояния служебной собаки.

«Роль собаки – это поиск и обнаружение наркотических средств, спрятанных в тайниках: в автомобиле, в ручной клади, в багаже и даже в карманах людей. Мест, где прячут наркотики, много. В конфетах прячут, в детских игрушках, на сколько фантазии хватает у контрабандистов, так они и работают», – рассказала специалист.

Только в этом году немецкая овчарка по кличке Хаус Фани Улика дважды обнаружила наркотические вещества, но гораздо чаще кинологи задерживают людей, перевозящих сильно действующие вещества.

«При обнаружении запрещенных веществ собака замирает, всем своим видом и телом она показывает, что вот здесь есть запах. Не факт, что они лежат здесь, но есть выход запаха, а дальше уже работает кинолог», – добавляет Ольга Ганиева.

Когда собака обнаружила запрещенные средства, кинолог сообщает об этом оперативному сотруднику либо таможенному инспектору. Далее свою работу начинают сотрудники СОБРа.

«Все преступления латентные, скрытые, поэтому выявление – это кропотливая работа. Время перехвата зависит от расстояния, где это происходит. От часа до суток», – заявил «Новому Дню» начальник специального отряда быстрого реагирования уральской оперативной таможни Алексей Носырев.

Екатеринбург, Анна Темрук, Семен Саливанчук

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