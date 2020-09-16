Из горящего дома рано утром спасли 40 человек

Сегодня в 04:37 загорелось подсобное помещение на четвертом этаже десятиэтажного жилого дома на Сибирском тракте в Екатеринбурге.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области, по лестницам пожарные эвакуировали 40 человек, из них 25, в том числе восемь детей, были в спасательных масках. Пострадавших нет.

Площадь пожара составила 15 кв. м, повреждена входная дверь в квартиру, хозяйственный инвентарь, внутренняя отделка подсобного помещения. В тушении пожара были задействованы 7 единиц техники, 19 человек личного состава. В 04:56 огонь локализовали, в 05:09 – потушили, проливка и разбор сгоревших конструкций завершены в 07:04.

Екатеринбург, Елена Владимирова

Екатеринбург. Другие новости 16.09.20

16 сентября в Свердловской области ожидаются следующие события. / По делу о поддельной банковской гарантии мусорного регоператора могут заставить заплатить 2,5 млн мэрии, а мэрию регоператору – 68 млн. / В Белоярском районе сотрудники СОБРа и кинологи ловили контрабандистов (ФОТО). Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2020, РИА «Новый День»