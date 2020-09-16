Екатеринбуржцам предлагают выбрать тему ледового городка: Рождество или «Изумрудный город»

Администрация Екатеринбурга объявила новый опрос для горожан о том, какие фигуры они хотели бы увидеть в главном ледовом городке 2021 года.

На официальном портале города екатеринбуржцам предлагают выбрать одну из двух тем:

1) Чудо Нового года и Рождества;

2) 130 лет со дня рождения писателя Александра Волкова, автора цикла книг «Волшебник Изумрудного города».

Это будет уже второй тур опроса, первый явного фаворита не выявил. Проголосовать можно до 21 сентября.

Екатеринбург, Елена Владимирова

Екатеринбург. Другие новости 16.09.20

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