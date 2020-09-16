Вакцину от гриппа в Нижний Тагил привезли только вчера

В Свердловской области продолжается вакцинация от гриппа. Однако в некоторых территориях региона к ней еще даже не приступали. Как сообщил главный санитарный врач Нижнего Тагила Юрий Бармин, в город первая партия вакцин поступила только вчера. Для детей – 10 тысяч доз «Совигриппа», для взрослых – 19 тысяч доз «Флю-М». В пресс-службе Министерства здравоохранения Свердловской области «Новому Дню» пояснили, что поставка прошла в соответствии с графиком, к настоящему времени территорий, где бы еще не была начата вакцинация, в регионе нет.

Добавим, по данным на вечер понедельника, в Свердловской области были привиты 525 тысяч человек. Плановый показатель, как уже писал «Новый День», – 2,74 млн человек. Об этом сообщала замминистра здравоохранения Елена Чадова. Она также уточняла, что в этом году медики намерены привить не 60% населения региона, а 75% – такое распоряжение отдал свердловский губернатор Евгений Куйвашев.

Ситуация с вакцинацией от гриппа в этом году особенная. По неподтвержденным данным, ее должны закончить в рекордно короткие сроки, так как уже в октябре в регионе ждут поставки прививочного препарата Sputnik V – вакцины от коронавируса, разработанной в центре имени Гамалеи. Ранее медики сообщали, что между прививками от гриппа и Covid-19 должно пройти минимум две недели.

Екатеринбург, Елена Сычева

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