Требуется сборщик ритуальных венков, командир воздушного судна и автоняня: составлен рейтинг нетрадиционных вакансий

Популярный сайт по поиску работы и сотрудников HeadHunter составил рейтинг необычных профессий на Среднем Урале.

«К вакансиям продавцов, pиэлтopов, менеджеров по продажам, водителей, сварщиков и других распространенных специальностей все давно привыкли – такие предложения всегда есть на рынке. Гораздо реже можно встретить вакансии для командира воздушного судна, управляющего кинотеатром, звукорежиссера или микробиолога», – рассказывает Анна Осипова, руководитель пресс-службы hh.ru Урал.

Это далеко не весь список оригинальных профессий. Так, на сайте можно встретить вакансию «автоняня». В требуемых условиях указано, что соискатель должен иметь длительный водительский стаж и собственный автомобиль.

Чтобы стать «менеджером клиентского счастья», нужно иметь опыт работы от года до трех лет в должности помощника руководителя. Если его нет, то есть и другая не часто встречающаяся профессия – сборщик ритуальных венков. На сезонную работу – с сентября по декабрь набирают фасовщиков новогодних подарков.

Также в рейтинг редких вакансий вошли: бункеровщик, егерь, специалист по подготовке товара к фото, специалист по уходу за растениями, тестомес, птицевод, обработчик кур, огнеупорщик и столяр-краснодеревщик.

Екатеринбург, Анна Темрук

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