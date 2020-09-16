Маткапитал увеличат с 2021 года. Его хотят разрешить тратить на ремонт

Российские власти проиндексируют материнский капитал с 2021 года на 3,7%. Об этом говорится в проекте бюджета Пенсионного фонда России. В настоящий момент выплата составляет 466 617 рублей за первого ребенка, сумма должна вырасти до 483 882 рублей.

Также Общероссийский народный фронт и организация «Союз матерей» выступили с инициативой расширить список, куда можно потратить маткапитал. В частности, речь идет о ремонте жилья. «Сейчас маткапитал можно направить на ипотеку, но, во-первых, не всем нужна новая квартира. В основном люди хотят улучшить жилье, которое у них уже есть. Понятно, что если это будет поклейка обоев, проконтролировать использование средств сложно, но если речь идет о газификации или электрификации дома, это вполне реально», – рассказала «Известиям» руководитель департамента приоритетных проектов и стратегических инициатив ОНФ, член Общественной палаты Юлия Зимова.

По ее словам, инициатива была сформирована после исследования ОПРФ «Семейная политика: меры поддержки глазами семей». За то, чтобы тратить маткапитал на ремонт, высказались 46% респондентов. Всего в исследовании приняли участие 10 тысяч человек.

Добавим, инициативу готовы поддержать в Госдуме РФ. Опрошенные известиями представители нижней палаты парламента – глава комитета ГД по жилищной политике и ЖКХ Галина Хованская, зампред комитета по образованию и науке ГД Любовь Духанина, в также зампреды фракций ЛДПР и СР Ярослав Нилов и Валерий Гартунг – высказались в поддержку того, чтобы расширить возможности семей по тратам маткапитала.

Екатеринбург, Елена Сычева

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