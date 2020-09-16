Житель Ирбита сядет на шесть лет за угон «копейки» и еще четырех авто ради ночных покатушек в пьяном угаре

В Ирбите вынесли приговор 19-летнему жителю Ирбита Руслану К., который за одну ночь угнал и разбил четыре отечественные легковушки. Кроме угона и покушения на угон он осужден также за вовлечение в преступление несовершеннолетних – сообщниками парня стали двое его приятелей-подростков.

Как сообщили сегодня в пресс-службе прокуратуры по Свердловской области, преступление было совершено год назад, в ночь на 19 сентября. Руслан предложил двух 17-летним парням весело провести время, покататься по городу. Ради этого они залезли в ВАЗ-2101 и попытались угнать его, замкнув провода. «Копейка» ехать отказалась, с толкача ее завести тоже не удалось. Тогда друзья отправились искать другой автомобиль без сигнализации. За ночь они угнали три авто и попытались угнать четвертый. Две машины получили повреждения: одну они загнали в канаву и бросили там, на другой врезались в дерево в деревне Кекур.

Руслан К. получил 6 лет и 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима, при этом в августе 2020 года его судили за езду в пьяном виде. Одного из подростков осудили ранее на 2 года условно с трехлетним испытательным сроком. Второй подросток за время следствия скончался.

Ирбит, Людмила Прокофьева

Ирбит. Другие новости 16.09.20

Маткапитал увеличат с 2021 года. Его хотят разрешить тратить на ремонт. / Требуется сборщик ритуальных венков, командир воздушного судна и автоняня: составлен рейтинг нетрадиционных вакансий. / Избирком предложил мэру Ивделя Соколюку написать заявление об отставке. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2020, РИА «Новый День»