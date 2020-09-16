Под Екатеринбургом девушка попала под поезд – он же увез ее в медпункт

На перегоне Арамиль – Кольцово 28-летняя свердловчанка попала под колеса электрички. Поезд двигался из Каменска-Уральского в Екатеринбург. «Во время движения по перегону при выходе из кривой я увидел женщину, идущую по обочине пути в габарите состава, я подал звуковой сигнал и затормозил, но наезда избежать не удалось», – приводит слова машиниста пресс-служба управления МВД России на транспорте по УрФО.

С переломами и ранами в состоянии травматического шока пострадавшая была доставлена на той же электричке в медпункт железнодорожного вокзала Екатеринбурга, откуда ее увезли в одну из городских больниц.

Екатеринбург, Елена Сычева

Екатеринбург. Другие новости 16.09.20

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