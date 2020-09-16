На Урале семь человек отравились грибами

В Свердловской области за 2020 год семь человек отравились грибами, и один из них – это ребенок. Большинство отравлений пришлось на последний месяц, когда после дождей любители «тихой охоты» выносили грибы из леса ведрами. До конца августа в регионе было только два случая отравлений. К середине сентября прошлого года было шесть случаев отравления.

«Отравление грибами могут вызвать собственно ядовитые грибы (бледная поганка, мухоморы, ложные опята), условно съедобные грибы, выделяющие при разламывании млечный сок (дождевики, чернильный гриб или навозник, сморчки, строчки и т.д.), и даже съедобные грибы (в результате неумелой или неправильной кулинарной обработки, при разложении белков в старых плодовых телах, а также продуктов жизнедеятельности прижившихся насекомых и червей). Чтобы не стать жертвой отравления, надо хорошо знать все виды ядовитых грибов. Единственный верный путь уберечься – всегда придерживаться правила: никогда не употреблять в пищу неизвестные грибы, прочно усвоить основные признаки ядовитых и несъедобных грибов», – предостерегают в пресс-службе Роспотребнадзора по Свердловской области.

Санврачи напоминают: самые опасные для человека грибы – бледные поганки, которые часто принимают за зеленые сыроежки, противоядие не найдено. Серьезно можно отравиться мухомором – белый мухомор путают с шампиньонами. Ядовит и двойник белого гриба – желчный гриб.

Вторая причина отравлений – неправильный способ приготовления. Перед употреблением грибы надо нарезать, промыть, прокипятить 10-15 минут, вылить отвар, снова промыть, отжать и только после этого готовить. А еще грибы очень быстро портятся, и готовить их следует вдень сбора. «В связи с тем, что участились случаи отравления грибами среди детей, важно предупредить ситуации, когда ребёнок может съесть сырой гриб, необходимо внимательно следить за ними во время прогулки, особенно в парках, скверах, на детских площадках и в лесу», – советуют санврачи.

Екатеринбург, Людмила Прокофьева

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