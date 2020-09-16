Полпред Цуканов: «Несмотря на коронавирус, задачу по нацпроектам никто не снимал»

Полномочный представитель президента России в Уральском федеральном округе Николай Цуканов рассказал о ситуации с реализацией нацпроектов в регионах. На это запланировано 164 млрд рублей, из них 61,5 млрд – средства федерального бюджета, остальное должны добавить регионы.

«Несмотря на ситуацию с коронавирусом, задачу по нацпроектам никто не снимал. Мы разговариваем постоянно с субъектами, видим, насколько пострадали бюджеты – из-за ситуации с коронавирусом, из-за цен на нефть, на газ, из-за других факторов. Пока бюджеты потеряли значительные средства. Свердловская область – порядка 15 млрд рублей. Да практически все регионы почувствовали недополучение средств. Посмотрим, как ситуация будет выправляться», – сказал Цуканов.

По его данным, к настоящему моменту регионы УрФО потратили меньше половины – 71 млрд или 44,4% от всей суммы, что, в целом, укладывается в общероссийскую статистику. «Построено четыре больницы, 27 школ, четыре пристроя к школам, 56 детских садов, девять капитальных спортивных объектов», – перечислил он.

Екатеринбург, Елена Сычева

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