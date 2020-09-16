Цуканов: «Все, что происходит на Урале, мы знаем и контролируем»

Все, что происходит в Уральском федеральном округе, тщательно мониторят сотрудники полпредства. Об этом сегодня рассказал полномочный представитель президента в УрФО Николай Цуканов. «Все что происходит в округе, мы знаем и контролируем. Я в ежедневном режиме получаю всю информацию, весь эфир, – телевизионный, бумажный, электронный», – сказал он.

Говоря о функциях полпредства, Цуканов сообщил, что среди задач не только мониторинг реализации нацпроектов и указов президента, но и контрольные функции по расходованию средств, борьба с коррупцией, кадровая политика, и так далее. «Мы эту работу ведем, стараемся быть полезными для регионов. Масса обращений, с которыми к нам приходят губернаторы и органы власти, мы стараемся не просто переадресовывать, а поддерживать. Их много, сегодня геополитическая ситуация непростая, экономическая ситуация непростая, коронавирус усложняет все, идет невыполнение бюджета, соответственно, меняется направление приоритетов, отраженных в указе президента. Это работы полпредства. Мы не можем дублировать работу органов власти, но стимулировать – наша святая обязанность. Мы видим, смотрим, доводим до органов местной власти и региональной власти для принятия решений. Что касается политических вопросов, мы ставим на контроль и дальше начинаем отрабатывать по направлениям, исходя из зоны ответственности. Если политика – политический блок региона, если ситуация с нарушением законодательства – с правоохранительным блоком», – заметил он.

Екатеринбург, Елена Сычева

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