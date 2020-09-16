Фермеры: недоурожай картофеля составил 30-40%. МинАПК: все идет по плану

Сельхозпроизводители приступили к уборке картофеля. Согласно заявлению министерства АПК и потребительского рынка Свердловской области, работы идут по плану.

Уже собрано 112,8 тыс. тонн картофеля с площади 6,8 тыс. гектаров (в 2019 году на текущую дату было собрано 69,2 тыс. тонн с 3,4 тыс. гектаров). Урожайность картофеля находится на уровне среднегодовых значений.

Однако фермеры не спешат обнадеживать свердловчан: с мая по август на части полей не было осадков.

На урожай повлияла и пандемия – она внесла коррективы в работу сельскохозяйственных предприятий. «Засуха сказалась на урожае картофеля. По нашим оценкам, недоурожай на некоторых участках составил 30-40%. С привлечением рабочих, приезжающих из Кыргызстана, Узбекистана возникли трудности, их было в разы меньше в этом году. Труда местного населения не хватает при наших объёмах, у нас картофельный край. Если бы урожай-2020 был равнозначен урожаю-2019, то картофель было бы попросту некуда девать – хранилища забиты, собирать в поле некому. Так что матушка-природа всё спланировала и всем показала, кто в поле главный агроном», – сообщил «Новому Дню» руководитель объединения «Картофель Урал» Сергей Сысоев.

Екатеринбург, Анна Темрук

Екатеринбург. Другие новости 16.09.20

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