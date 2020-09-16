Майская прогулка в Екатеринбурге пройдет в сентябре

Майская прогулка в этом году пройдет 27 сентября – из-за коронавирусных ограничений ее перенесли с традиционных майских дат. Самого длинного маршрута не будет, а участников заставят измерить температуру и надеть маски.

Как рассказали сегодня на пресс-конференции организаторы прогулки, всего в этом году будет три маршрута. Старт всех будет 27 сентября – от главного корпуса Уральского педагогического университета. Самый длинный маршрут – 42 километра, 50-километрового в этом году не будет. Следующий маршрут – 32 километра. Оба они пройдут по северным районам Екатеринбурга. Самый короткий маршрут – 20 километров – пройдет вдоль Калиновки и Шарташа. Финиш всех маршрутов – у главного корпуса УрФУ.

Один из основателей Майской прогулки, профессор УрФУ Виктор Гроховский рассказал, что на старте у всех участников будут измерять температуру, им будут выдавать маски, конечно, их можно будет снять на маршруте. Старт будет не единовременным, люди будут выходить на маршруты «партиями». На каждом контрольном пункте будет дежурить врач.

В прошлые годы в Майской прогулке принимали участие до 12 тысяч человек. На сегодняшний день регистрацию прошли всего 800. Организаторы считают, что участников в итоге будет около 2000.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

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