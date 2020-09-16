Цуканов: «Когда мне было 25, мне сказали, что мы будем покупать воду в бутылках, а я смеялся»

Полпред президента России в УрФО Николай Цуканов призвал обратить внимание на проблемы загрязнения окружающей среды. «Экологическая ситуация в мире лучше не становится. Я в детстве мог пить из реки спокойно – и ничего со мной не было. Где такой водоем сейчас найти? Когда мне было лет 25, мне сказали, что настанет такой момент, когда мы будем пить воду из бутылки, покупать будем, а мы смеялись над этим. А сегодня мы все действительно пьем воду из бутылок, покупаем», – сказал полпред.

По его словам, полпредство работает с органами власти, чтобы стимулировать представителей бизнеса вкладываться в технологическое перевооружение производств, минимизируя вред окружающей среде. «Наши дети никуда не денутся, они будут на этой земле жить. Экологией надо заниматься, но не вопреки экономике. Всегда можно найти баланс – современные технологии, минимальный урон природе. Это сложно, но возможно», – подчеркнул Цуканов.

Он отметил, что должны выполнять свою работу и надзорные органы. «Экологи должны давать свою оценку – правильную, справедливую, неангажированную. Задача органов власти сделать так, чтобы надзорные органы работали честно, справедливо, в рамках полномочий, которые им даны. Тогда этот баланс будет. И сегодня все для этого есть», – добавил он.

Екатеринбург, Елена Сычева

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