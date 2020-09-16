Из-за закрытия профильных больниц смертность от онкологии и сердечно-сосудистых заболеваний не выросла

На Урале не выросла смертность от онкологических и сердечно-сосудистых заболеваний, чего опасались органы госвласти из-за закрытия и перепрофилирования больниц в ковидарии. Об этом рассказал сегодня на совещании полпред президента России в УрФО Николай Цуканов.

«Основные центры были или на карантин закрыты, или перепрофилированы, а эти болезни никуда не делись, операции должны были проходить. Но в целом за семь месяцев по УрФО смертность выросла на 4,2% и составила 12,5 на 1000 населения. В России – на 4,8% выросла. При этом смертность от онкологии и сердечно-сосудистых заболеваний во всех субъектах округа снизилась за исключением ХМАО», – сказал полпред.

Напомним, в Свердловской области закрывались под ковидарии госпиталь ветеранов войн, областные психиатрическая и наркологическая больницы, НИИ охраны материнства и младенчества, окружной военный госпиталь № 354, детский многопрофильный медцентр «Бонум» и многие другие медучреждения. В онкоцентре Свердловской области и областной клинической больнице № 1 регистрировались вспышки коронавируса, из-за чего отделения закрывались на карантин.

Екатеринбург, Елена Сычева

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