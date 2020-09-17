Коронавирус унес жизни еще 12 человек

В Свердловской области продолжают умирать от коронавируса. За минувшие сутки скончались еще 12 человек. В списке жертв Covid-19 уже 549 человек, сообщили «Новому Дню» в информационном центре по мониторингу ситуации с коронавирусом.

За последний день в регионе зарегистрировано еще 126 подтвержденных случаев болезни, с момента начала распространения ее в Свердловской области заразились 27 425 человек. Выздоровели за последние сутки 62 человека, всего – 20 964.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

Екатеринбург. Другие новости 17.09.20

Судья отклонил ходатайство о повторной психиатрической экспертизе Александрова. / Свердловская область заказала только 1000 доз вакцины от коронавируса. / Адвокат «уктусского стрелка» потребовал в суде новой психиатрической экспертизы. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2020, РИА «Новый День»