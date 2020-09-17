Врачей заставят почувствовать себя на месте пациентов – слепыми, глухими, с трясущимися руками и неразгибающимися спинами

В Екатеринбурге при Свердловском областном медколледже появится Центр формирования эмпатии и пациентоориентированности, об этом на пресс-конференции рассказала директор ссуза Ирина Левина. «По президентскому гранту колледж получил уникальное оборудование – накладки и приспособления, которые позволяют ощутить те проблемы и трудности, которые возникают у пациента – двигательные, зрительные, и так далее. Перчатки, которые вызывают тремор и меняют чувствительность рук, утяжелители на ноги, корсеты, которые не позволяют распрямиться из-за шипов, очки с 15 видами расстройств зрения, и так далее», – сказала она.

По словам Левиной, центр откроется совсем скоро – в октябре. «Мы разработали ситуационные методики, которые позволяют специалистам погрузиться в проблемные вопросы. Будут проходить ролевые игры, когда медработники и руководители медучреждений поставлены на место пациента или родственника, вместе с психологами они будут формировать пациентоориентированность», – добавила Левина.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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