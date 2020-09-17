В Драме – премьера откровенного спектакля «Близость», на который не пустят без паспорта (ФОТО)

18 и 19 сентября в театре драмы состоится премьера спектакля «Близость» – хита европейских подмостков. Откровенная постановка про любовный четырехугольник рассчитана на зрителей старше 21 года, без паспорта вас могут не пустить в зал. На сцене – танцы на полотнах и много чувственности.

Пьеса «Близость» Патрика Марбера – произведение, которое ставили во многих европейских театрах. Наверняка многим история знакома по одноименному фильму, главные роли в котором сыграли Джулия Робертс, Натали Портман, Джуд Лоу и Клайв Оуэн. В России же этот материал ставят на сцене нечасто. Тем сложнее будет актерам театра драмы, которых наверняка зрители будут сравнивать с голливудскими звездами.

«Возможно, причиной «непопулярности» этого глубоко искреннего текста в России кроется в том, что мы часто не умеем быть честными даже наедине с собой, а пьеса не боится правды человеческих отношений. И новая постановка нашего театра – это разговор о глубоко личном: о любви, не всегда романтической, страсти, иногда сиюминутной, ревности, подчас вдохновляющей, и их плотском воплощении», – рассказали в пресс-службе театра.

В центре сюжета «Близости» – любовный четырехугольник: стриптизерша Элис, писатель Дэн, сочиняющий некрологи, фотограф Анна, мачо Ларри. Каждый – запутался в своих чувствах и уже не понимает, с кем он хочет быть и к чему это все приведет. Развязка сюжета будет необычной.

На сцене зрители увидят предельно открытых Александра Борисова, Анастасию Каткову, Игоря Кожевина и Екатерину Остапенко. Режиссер спектакля – Михаил Заец, который ранее ставил в Драме «Три мушкетера». В новой работе, по словам постановщика, он намерен представить зрителю историю о возникновении чувств, об умении их сохранять, а – при необходимости – отпускать. Зрителей ждет немало сюрпризов. Например, откровенный танец на полотнах.

В театре обращают внимание: постановка рассчитана строго на зрителей старше 21 года. Поэтому не удивляйтесь, если билетеры попросят вас предъявить паспорт.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

Екатеринбург. Другие новости 17.09.20

Гидрометцентр: «Бабье лето посещать нас пока не собирается». / Театры рассказали, удается ли заполнять залы после пандемии: «Публика пошла, но не побежала». / В Екатеринбурге запретят варварскую обрезку деревьев. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2020, РИА «Новый День»