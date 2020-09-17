Осторожно, дикие животные: у лосей начался брачный период

Осенний гон лосей может быть опасным как для самих животных, так и для автомобилистов. В этот период сохатые становятся более агрессивными и могут внезапно выбегать на проезжую часть. Сначала из-за шума машин и света фар который ослепляет в темноте, они боятся переходить дорогу. А затем бросаются прямо под колеса автомобиля, что приводит к ДТП разной степени тяжести.

У лосей очень длинные ноги. При столкновении они, как правило, ломаются. После чего массивное тело падает на капот и часто влетает в салон. Стоит отметить, что вес взрослого лося может достигать и 500, и 600 кг, поэтому урон от такой встречи можно предугадать заранее.

В управлении ГИБДД по Свердловской области сообщили, что в период гона дикие животные становятся более агрессивными, поэтому автомобилистам нужно быть предельно внимательными, особенно в зоне действия дорожного знака «Дикие животные». «В этом году на Среднем Урале выросло число погибших и пострадавших людей в результате наездов на крупных животных. С начала года зарегистрировано 16 ДТП, в которых погибли 4 человека и еще 22 получили травмы. В сравнении с прошлым годом все три показателя выросли – на 167, 100 и 175 %, соответственно», – сообщили УГИБДД.

Так, 2 сентября на 36-м км трассы Екатеринбург – Шадринск – Курган в Белоярском районе произошла авария с представителем крупных рогатых диких животных. 48-летний мужчина наехал на лося, который неожиданно вышел на проезжую часть. В результате аварии пострадали водитель и два пассажира. Все они были госпитализированы.

Отметим, что наезд, столкновение и аварии с участием лосей и других крупных животных в России приравнены к ДТП. Наказывать водителей за сбитых лосей могут ГИБДД и Министерство природных ресурсов РФ (через охотничьи хозяйства). Штраф ГИБДД за сбитого лося небольшой – 500 руб. и накладывается только тогда, когда ДТП с лосем случлось в зоне действия знака 1.27 «Дикие животные». Штраф Минприроды (охотничьего хозяйства/заповедника) существенно больше – в 2020 году он равен 80 тысяч рублей за самца и до 120 тыс. за беременную самку.

Екатеринбург, Марина Симбирятина

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