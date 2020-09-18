К «Ночи музыки» в Екатеринбурге установили почти 200 мусорных контейнеров

В Екатеринбурге к «Уральской ночи музыки» установили почти 200 контейнеров для мусора. Фестиваль станет первым крупным городским уличным событием после карантина, а после таких мероприятий всегда остается много отходов. Как сообщили в пресс-службе ЕМУП «Спецавтобаза», баки поставили у самых массовых концертных площадок фестиваля.

«Больше всего в парке имени Маяковского – 29 штук, на Плотинке – 19 штук, на Октябрьской площади – 17 штук и у театра оперы и балета – 16 штук. После завершения мероприятий собранный мусор будет вывезен на мусоросортировочный комплекс «Широкореченский», где полезные фракции отходов отберут для последующей переработки, а все остальное направят на полигон «Северный», – сообщили в пресс-службе предприятия.

Там уточнили, что также в городе поставили 175 биотуалетов, в том числе восемь для маломобильных граждан.

Екатеринбург, Елена Сычева

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