Эксперт о «еврорезолюции имени Навального»: «Перед Россией опустят железный занавес»

Последствия резолюции Европарламента, принятой 17 сентября в связи с инцидентом с Алексеем Навальным, выльются в новую холодную войну, возможно, более жестокую, чем во второй половине ХХ века.

Об этом в разговоре с «Новым Днем» заявил политтехнолог Андрей Перла. Он отметил, что Европарламент – это консультативный орган, его резолюции носят рекомендательный характер, но уже понятно, что решение принято.

«История с Навальным – только предлог, возможно, ускоривший развитие событий. «Наши западные партнеры» решили, что другой вариант, кроме новой холодной войны, невозможен. И то, что мы наблюдаем сейчас – это и есть начало новой холодной войны, которая по интенсивности стремления поломать друг другу экономику и социальную жизнь может быть даже сильнее, чем в 1946-1991 годах, – считает Перла. – Стоит ждать, что перед Россией опустится железный занавес. В прошлый раз считалось, что железный занавес опустил перед Западом СССР, но на этот раз будет по-другому – занавес опустят ЕС и США. Что характерно, русские политические эмигранты сейчас активно говорят, что русских не надо пускать на Запад. Мы страшные, влияем на выборы, транслируем путинские идеи».

Перла допускает, что после окончания пандемии Covid-19 получить ту же шенгенскую визу гражданам РФ станет в десятки раз труднее, и поездка в Париж на выходные станет не то чтобы совсем невозможна, но потребует гораздо больших усилий, примерно как в конце 1980-х годов.

Впрочем, добавляет он, единство ЕС – довольно призрачное. Италия вполне может обойтись без русских туристов, Германии это все равно. А некоторые государства, например, Греция, Хорватия, очень зависят от россиян.

Напомним, накануне Европарламент принял резолюцию об отношениях с Россией в связи с инцидентом с Навальным. По сообщению ТАСС, в документе институтам Евросоюза предлагается принять «стратегию демократизации» России и требовать от Москвы отмены поправок к Конституции РФ. Все это, по мнению евродепутатов, должно стать частью ответа на инцидент с Навальным, который они предлагают расследовать на международном уровне. Впрочем, случай с Навальным Европарламент уже называл «частью российской кампании, направленной на то, чтобы заткнуть рот оппозиции, в том числе для влияния на местные и региональные выборы 11-13 сентября».

Москва, Екатеринбург, Евгения Вирачева

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