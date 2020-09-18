Сводка по коронавирусу: еще 10 смертей и 129 зараженных

Свердловская область остается на седьмом месте в России по числу заболевших коронавирусом за сутки. За минувшие 24 часа диагноз лабораторно подтвердился у 129 человек.

Всего с момента начала распространения инфекции в регионе заразились 27 554 человека, сообщили «Новому Дню» в информационном центре по мониторингу ситуации с коронавирусом.

За сутки Covid-19 унес жизни десяти человек. Число жертв в Свердловской области достигло 559 человек. Выздоровевших по-прежнему меньше, чем заболевших за сутки, – всего 62 человека.

Екатеринбург, Елена Сычева

Екатеринбург. Другие новости 18.09.20

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