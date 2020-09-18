Мастера дождевой канализации: «Ливневка справлялась, но вода сразу не уходила. Надо всегда ждать» (ФОТО)

В среду вечером жители Екатеринбурга стали свидетелями затопления города. Дождевая канализация не справлялась с потоками воды. Сегодня специалисты МБУ «Водоотведение и искусственные сооружения» объяснили, почему так происходит и куда обращаться людям в такой ситуации.

«Во время дождей у нас есть критические места в городе, места возможных мест затопления, куда в экстренном режиме в дожди выезжают машины, спецтехника и проверяют работоспособность. Если где-то находят какие-то замечания, то тут же устраняют», – заявил мастер участка ливневой канализации Артем Игнатов.

В сутки в городе работает в среднем пять бригад, которые занимаются откачкой ливневых отложений. За ночь одна бригада может очистить до шести дождеприемных колодцев.

Мастера выезжают по заявкам, т.е. если вы стали очевидцем сильного затопления, необходимо позвонить на горячую линию ВОИС: +7 (343) 348-58-75 (круглосуточно), и бригада отправится устранять потоп.

На вопрос, почему в среду Екатеринбург в буквальном смысле плыл, Игнатов ответил: «У нас есть диспетчерская служба, в которую приходят заявки от жителей, от администрации. Во время дождя все звенья, которые на линии, выезжают и делают объезд по заявкам. Я не могу сказать, что город плыл, потому что у дождеприемников и труб есть пропускная способность. Дождь был очень сильный, поэтому ливневка справлялась, но вода сразу не уходила. Надо всегда ждать. Грубо говоря, на следующее утро воды уже нигде не было».

По словам мастера, в течение двух-трех часов после дождя вода должна сойти. Все зависит от количества выпавших осадков. Трудностей добавляет тот факт, что некоторые колодцы стоят открытыми – люди воруют крышки от дождеприемных люков. Туда попадают листва, пакеты и прочий мусор. Только за нынешний год было закрыто около 500 колодцев.

Екатеринбург, Анна Темрук, Семен Саливанчук

Екатеринбург. Другие новости 18.09.20

В Екатеринбурге судят газонокосильщика, который заживо сжег бригадира. / В минЖКХ опровергли заявление Высокинского о мусорном заводе в Дегтярске. / Ural Music Night, концерт «Курары» и откровенный спектакль «Близость» – Weekend (21+). Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2020, РИА «Новый День»