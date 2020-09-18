Екатеринбурженка подобрала в Крыму водоплавающего кота (ВИДЕО)

Екатеринбурженка Наталья Дикушина подобрала в Крыму котенка, который оказался настоящим морским жителем – животное любит воду и даже плавает в открытой воде.

Водоплавающий кот

Как рассказала «Новому Дню» Наталья, котенка они с мужем сняли с дерева. «Во время утренней пробежки услышали жалобное мяуканье, деваться было некуда – надо было спасать. Сначала я бежала с ним на руках, но ему было неудобно. Потом посадили мужу на плечо, он был на велосипеде – и так котенок и ехал, сидя на плече, как попугай. С тех пор, кажется, он такой легкий на подъем – готов ехать, плыть, лететь, лишь бы в компании. У него даже паспорт международный есть», – рассказала екатеринбурженка.

Наталья объяснила, что, скорее всего, любовь котенку к воде привили его новые хозяева. «У нас две овчарки, тоже подобрыши, одна из них котенка всего облизала, он запутался в паутине, был похож на чертика из табакерки, пришлось нести его в море, чтобы смыть грязь», – сказала собеседница агентства.

Котенок, которого назвали Изюмом, с тех пор полюбил воду, но соблюдает правила осторожности. «Нельзя, чтобы котам попадала в уши вода, он их поджимает – и так плывет. Очень любит воду: когда я умываюсь, принимаю ванну или разгружаю посудомойку, всегда пытается к воде поближе пробраться. Насчет плавания я не уверена, что он прямо это любит, но играть с водой или когда на него капли падают – это ему точно нравится», – сказала она.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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