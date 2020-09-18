Депутаты возмущены тем, что их оценивают по числу голосований в думе (ИНФОГРАФИКА)

Депутаты Госдумы от Свердловской области, которые попали в число тех, кто чаще других пропускает голосование по законопроектам, уверены, что оценивать их работу по этому признаку – некорректно.

Фото: Центр политической конъюнктуры

В частности, об этом заявил «эсер» Дмитрий Ионин, который по рейтингу Центра политической конъюнктуры оказался первым в Свердловской области – Центр посчитал, что Ионин в прошлой сессии пропустил 55% голосований. Депутат напомнил, что почти месяц в этом году проболел коронавирусом, находился на больничном и, соответственно, не принимал участие в голосованиях («Новый День» тоже сообщал о болезни депутата). Но дело не только в пропуске заседаний по болезни. «Соглашусь, что были принципиальные отказы от голосования как выражение политической позиции… Например, по скандальному законопроекту о трёхдневном голосовании на выборах. В теории – это должно быть удобно людям. На практике – инструмент фальсификации выборов и «голосования на пинках». Нельзя за такое голосовать», – написал он в своем телеграм-канале.

Отметим, что для нижней палаты парламента такой метод протеста не является чем-то экстраординарным. Довольно часто фракции просто не голосуют за законопроект, с которым не согласны, вместо того, чтобы голосовать против. Но поскольку фракция «Единой России» по численности превышает три остальные вместе взятых, ее законопроекты обычно проходят все равно. С законопроектами оппозиции куда хуже – бывает, что за них голосуют единицы.

Более подробно об этом «Новому Дню» рассказал депутат от КПРФ Николай Езерский (37% пропущенных голосований): «У нас есть возможность голосовать за, голосовать против и воздержаться. А есть возможность не голосовать, если мы к вопросу равнодушны. Со стороны СМИ было бы честнее не писать, что вот такие бездельники депутаты, а сделать выборку: кто за что голосовал, а кто за что – нет. Например, «Единая Россия» не голосовала за законопроект о детях войны. Голосовать за они не хотели, а против – наверное, постеснялись. Или вносим мы, например, законопроект о прогрессивной шкале налогов, а «Справедливая Россия» – что-то из области справедливого ЖКХ. Вот об этом бы написать: кто по этим вопросам и как голосовал или не голосовал, и потом показать это тем учителям и врачам, которые ходят на выборы. Пусть знают. А к Дмитрию Ионину у меня лично вообще никаких претензий нет, он на заседаниях больше всех выступает», – похвалил коллегу депутат.

Москва, Екатеринбург, Евгения Вирачева

Москва, Екатеринбург. Другие новости 18.09.20

Екатеринбурженка подобрала в Крыму водоплавающего кота (ВИДЕО). / В Волчанске похоронили 15-летнюю девочку. Ее сбил пьяный водитель, скрывшийся с места ДТП. / Мастера дождевой канализации: «Ливневка справлялась, но вода сразу не уходила. Надо всегда ждать» (ФОТО). Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2020, РИА «Новый День»