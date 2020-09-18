У четырех студентов УрФУ выявлен Covid-19

В гуманитарном институте УрФУ выявлено пять случаев заражения коронавирусной инфекцией. Четыре случая подтверждены у студентов, один – у сотрудника.

На дистанционное обучение переведены несколько академических групп с филологического и психологического департаментов, где обучались заразившиеся. Заболевшие и контактировавшие с ними люди изолированы.

Чтобы вернуться к учебе, всем заболевшим необходимо предоставить два отрицательных теста на коронавирус.

Екатеринбург, Анна Темрук

Екатеринбург. Другие новости 18.09.20

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