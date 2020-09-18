Пассажиры автобуса № 060 жалуются на качество перевозок: «Наглый водитель не знает, с кем связался»

Екатеринбуржцы жалуются на водителя автобуса маршрута № 060 «Кировский оптовый рынок» – «Парк Победы». Как рассказала «Новому Дню» пассажирка, он часто игнорирует людей на остановке «Хмелева», хотя должен там останавливаться, согласно муниципальному контракту.

Со слов пассажирки, водитель М. каждый раз проезжает мимо пожилой женщины, усиленно нажимая на газ. Помимо этого, он очень долго стоит на других остановках, что говорит еще об одном нарушении. «Наглый водитель не знает, с кем связался. О том, что пожилых людей не садят в автобус, писала в администрацию раньше. Сейчас эта категория специально прописана в контракте и есть пункт о нарушениях: отказ в перевозке пассажиру, относящемуся к категории граждан, которой предоставлены право проезда, в том числе по тарифам (стоимости, дифференцированным тарифам), установленным ниже предельного тарифа, определенного Региональной энергетической комиссией Свердловской области. Кроме того, есть пункт о нарушениях: беспричинно длительное выполнение посадки-высадки пассажиров свыше 60 секунд», – рассказала пассажирка.

Как сообщили «Новому Дню» в ООО «Авто-Ном», которое обслуживает маршрут, ранее жалоб и нареканий по остановке «Хмелева» не было. «Водители исправно выполняют свою работу, никаких нарушений замечено не было. Такая жалоба у нас первая, мы будем разбираться с этой проблемой », – сообщил «Новому Дню» диспетчер.

Отметим, если вы столкнулись с подобной проблемой или заметили какие-либо нарушения со стороны водителя, то оформить жалобу можно на сайте «Транспорт Екатеринбурга».

Екатеринбург, Марина Симбирятина

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