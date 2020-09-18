ГИБДД проверила таксистов и посоветовала пассажирам отказаться от агрегаторов

Сегодня, 18 сентября, ОГИБДД Екатеринбурга провел рейд по контролю за пассажирскими перевозками.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе инспекции, за четыре часа было проверено более 80 такси, и в 10 из них были выявлены нарушения. В пяти случаях водитель не имел при себе документов на право управления автомобилем или страхового полиса. У двух машин были выявлены технические неисправности. Также зафиксированы случаи, когда водитель не имел права управления транспортным средством и когда на такси была незаконно нанесена цветографическая схема. За допущенные нарушения все водители привлечены к административной ответственности.

Всего с начала года это уже 22-й рейд, за это время выявлены 153 таксиста-нарушителя. Как подчеркнули в ГИБДД, при ДТП с участием такси нередко выясняется, что у водителей нет разрешения на таксомоторную деятельность, лицензий, путевой документации. «Это значит, что в случае аварии они не несут ответственность перед пострадавшими пассажирами как перевозчики. Рекомендуем отказываться от услуг нелегальных такси, которые осуществляют свою деятельность через интернет-приложения, а пользоваться услугами только официальных перевозчиков», – добавили в пресс-службе ведомства.

Екатеринбург, Елена Владимирова, Елена Сычева

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