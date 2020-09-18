Много яблок, но нет рябины – уральцы запутались в народных приметах о зиме

Одна из самых популярных примет, касающихся предстоящей зимы, – это количество и цвет ягод на рябинах. Если их много и они яркие, будет морозно.

В этом году костры рябин в Свердловской области, впрочем, не горят, ягод мало, а некоторые деревья вообще не плодоносят, на что обратили внимание и жители региона. Народная примета работает и наоборот, мало ягод – зима будет теплая.

«В конце мая – июне была нестабильная погода, были теплые периоды, но и холодало тоже сильно – до 6-8 градусов по ночам, как раз когда рябина цвела, это плохо повлияло на активность насекомых, опыления не было – поэтому и нет сейчас ягод, скорее всего», – предположила в беседе с «Новым Днем» ботаник Ольга Мишунина.

Есть и другая народная примета, впрочем, не такая популярная, как про рябину. Согласно поверьям, большой урожай яблок – к лютой зиме. Их на Урале в этом году уродилось действительно очень много.

Екатеринбург, Елена Сычева

Екатеринбург. Другие новости 18.09.20

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