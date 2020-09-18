Промазал – отжался: в Екатеринбурге впервые прошел чемпионат по школьному биатлону (ВИДЕО)

В Екатеринбурге сегодня прошел первый чемпионат по школьному биатлону. Это летний вариант спорта, «оптимизированный» под возможности учебных учреждений: дети бегают по стадиону, стреляют, а в случае промаха вместо штрафных кругов отжимаются. Средний Урал стал пилотным регионом для обкатки программы, в будущем такие соревнования могут стать частью комплекса ГТО.

Первый чемпионат по школьному биатлону

«Назвать это биатлоном в привычном смысле, наверное, нельзя. Но это доступный вид спорта с точки зрения бюджета, а с точки зрения исполнения летний вариант: мы находимся на беговой дорожке, любой школе это по силам, любому оздоровительному лагерю это по силам. Именно такой доступный вариант мы сегодня предлагаем с большим пристрелом на «Биатлон – в ГТО», по аналогии с самбо в ГТО», – рассказал «Новому Дню» председатель СРО ОГФСО «Юность России» Юрий Громыко.

Соревнуются обычные школьники, но среди них есть и спортсмены, причем не только биатлонисты и лыжники, но и легкоатлеты и даже пловцы. Ребята бегут три круга и стреляют после первого и второго, за каждый промах парни отжимаются пять раз, девушки три раза. Пока стрельба только лежа – многие на этих соревнованиях впервые держат оружие в руках.

Сегодня соревнования шли в двух видах гонок: индивидуальная и смешанная эстафета. «Сейчас две лежки с упором, в дальнейшем придем к стрельбе стоя. Те, кто тренировался в стрельбе летом, они уже могут стрелять стоя. Их это мотивирует, затягивает, для них это интересный вариант урока физкультуры, и мы сегодня добиваемся, предлагаем и работаем с педагогами физвоспитания, говорим о введении элементов биатлона на уроки физической культуры. Проект «Биатлон в школу – биатлон в ГТО» предложили мы совместно с минобразования Свердловской области с участием компании «Форэс», все экспериментальное оборудование, которое вы видите, – это с их участием, и при участии Союза биатлонистов России, их оружейниками», – добавил Громыко.

Посмотреть, как соревнуются дети, пришли биатлонные звезды. Двукратный олимпийский чемпион по биатлону, депутат Сергей Чепиков отметил слаженность и удобство винтовки: ложе такое же, как и на взрослых соревнованиях, но она не мелкокалиберная, а пневматическая, то есть из нее могут стрелять дети, а требования безопасности минимальны. Вторым известным гостем стал заслуженный тренер СССР и России Владимир Путров, среди его самых титулованных учеников – олимпийские чемпионы Кашкаров, Чепиков, Редькин, Попов, Шипулин.

«В биатлоне все начинать нужно вот с этой пневматической винтовки. Пока не вижу, на кого обратить внимание здесь, но почитаю протоколы, если кто-то заинтересует – с каждым лично пообщаюсь, поговорю. В первую очередь нужно желание кем-то стать: биатлонистом или просто принять участие», – отметил Сергей Чепиков.

Генеральным партнером чемпионата по школьному биатлону выступает ООО «Форэс». Компания финансово поддержала проект «Юности России» еще на подготовительном этапе, когда требовалась модернизация биатлонных винтовок и установок мишеней для использования в школах. В результате доработки, проведенной оружейниками СБР, появился экспериментальный стрелковый комплекс: пружинно-поршневая винтовка калибра 4,5 мм (образец винтовки на базе МР-61, которая выпускается ижевским заводом Ростеха) и сборно-разборный пулеуловитель в комплекте с набором мишеней и установок для работы в школе и открытых площадках.

Екатеринбург, Светлана Загороднева, Александр Саливанчук, Антон Отман

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