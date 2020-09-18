В Рыбинске поймали подозреваемого в изнасиловании и убийстве двух девочек. Он уже сидел за похожие преступления на Урале

Сегодня Следственный комитет России сообщил о задержании сотрудниками МВД Виталия Молчанова, его подозревают в изнасиловании и убийстве двух девочек в Рыбинске. Как напомнила официальный представитель СКР Светлана Петренко, уголовное дело возбуждено по ч. 2 ст. 105 и ч. 4 ст. 131 УК РФ. «…Еще одну бутылку выпил… и как бы… и убил их», – говорит задержанный на видео оперативной съемки, опубликованной ведомством.

В Рыбинске поймали педофила-убийцу

Страшная история произошла на этой неделе – мать девочек, вернувшись с работы в ночь на 15 сентября, обнаружила убитыми и растерзанными тела восьмилетней Лены и тринадцатилетней Яны. Задержанный 40-летний Молчанов – отчим школьниц. С матерью девочек он сошелся совсем недавно, она переехала к нему вместе с детьми из Омска. По данным телеграм-канала Life Shot, бывший муж женщины и отец убитых девочек в прошлом возглавлял уголовный розыск в Омске, по информации портала НГС – был начальником угрозыска поселка Краснозерское в Новосибирской области. С мужчиной мать девочек развелась, а с Молчановым познакомилась по переписке, влюбилась и решилась на переезд. Новоиспеченная семья поселилась в микрорайоне «Переборы» в городе Рыбинске Ярославской области. «Он здесь и не жил, приехал полгода назад, недавно. Поздоровается всегда, одет хорошо, культурный», – рассказали соседки Молчанова, опрошенные каналом «Вести. Рыбинск».

Женщины не приврали – подозреваемый в страшном преступлении действительно не жил в Рыбинске, до декабря прошлого года он находился в колонии. Там, по информации Следственного комитета России, он отбывал срок за целую серию особо тяжких преступлений. Наказание он отбывал на Урале, здесь же летом 2010 года ему вынес приговор Чкаловский райсуд Екатеринбурга – за убийство (ч. 1 ст. 105 УК РФ), незаконное лишение свободы с применением оружия (п. «г» ч. 2 ст. 127 УК РФ), покушение на преступление (ч. 3 ст. 30 УК РФ), изнасилование с особой жестокостью (п. «б» ч. 2 ст. 131 УК РФ) и надругательство над телами умерших (ч. 1 ст. 244 УК РФ). В общей сложности за этот список Молчанов пробыл в колонии меньше десяти лет.

Детский омбудсмен Анна Кузнецова призвала законодателей взяться за контроль над теми, кто совершил преступления против детей. «Сколько еще пройдет времени? Срочно необходимы действенные механизмы по борьбе с преступлениями в отношении несовершеннолетних. Мы уже не раз говорили, направляли свои предложения о пожизненном административном надзоре над педофилами, о специальном реестре. Гибнут дети, давайте примем эти или иные меры, чтобы защитить детей», – призвала она.

Екатеринбург, Елена Сычева

Екатеринбург. Другие новости 18.09.20

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