За сутки в Свердловской области скончались от Covid-19 еще 8 человек

За последние сутки в Свердловской области от коронавируса нового типа скончались еще 8 человек, таким образом, общее число умерших возросло до 567.

Также за сутки зарегистрировано 125 новых случаев заболевания. Как сообщили РИА «Новый День» в региональном оперштабе, диагноз лабораторно подтвержден у жителей Екатеринбурга (+62), Асбеста, Богдановича, Верхней Пышмы, Верх-Нейвинского, Верхней Туры, Карпинска,

Краснотурьинска, Красноуральска, Первоуральска, Ревды, Каменска-Уральского, Качканара, Среднеуральска, Невьянска, Нижней Туры, Нижнесергинского района, Нижнего Тагила, Полевского и Серова. Общее количество зафиксированных в регионе случаев новой коронавирусной инфекции составило 27679.



Состояние 86 госпитализированных оценивается как тяжелое, 79 из них находятся в реанимации, в том числе 43 – на аппаратах ИВЛ. Число пациентов в состоянии средней тяжести – 373. Остальные пациенты находятся в удовлетворительном состоянии.



Выздоровели и были выписаны из больниц за последние сутки 60 человек. Общее число выписанных достигло 21087.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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