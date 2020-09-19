На Свердловскую область идут ливни и сильный ветер

Свердловские спасатели объявили штормовое предупреждение: по данным синоптиков, в воскресенье, 20 сентября, в Свердловской области ожидаются сильные дожди и ветер с порывами до 15 м/с. Кроме того, в ночь с 20 на 21 сентября похолодает до 0…+5 С.

В пресс-службе ГУ МЧС напоминают: если сильный ветер застал вас на улице, держитесь как можно дальше от легких построек, зданий, мостов, эстакад, линий электропередачи, деревьев. Опасность могут представлять элементы кровли и стекол, сорванных ветром. Подобная угроза возрастает вблизи строящихся или ремонтируемых зданий.

Автовладельцам необходимо быть максимально бдительными, соблюдать скоростной режим и дистанцию, избегать резких маневров. Не следует парковать автотранспорт вблизи деревьев и рекламных щитов, при сильном ветре они могут повредить автомобиль.

Об оказании помощи в случае ЧП можно попросить по телефону пожарно-спасательной службы МЧС России «101» или единому номеру вызова экстренных служб «112».

Екатеринбург, Елена Владимирова

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