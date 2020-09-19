Парковка у «Екатеринбург Арены» во время матча «Урал» – «Зенит» будет запрещена

Екатеринбургский отдел ГИБДД обратился к футбольным болельщикам перед началом матча «Урал» – «Зенит», который начнется сегодня на «Екатеринбург Арене» в 18:30 в рамках 8-го тура Премьер-лиги России.

Как сообщили «Новому Дню» в пресс-службе городского ОГИБДД, в период проведения матча команд премьер-лиги в районе «Екатеринбург Арены» будет выставлено 16 нарядов ДПС ГИБДД города Екатеринбурга для организации и обеспечения безопасности дорожного движения.

«Обращаем внимание участников дорожного движения, прибывающих на матч, что лучше воспользоваться общественным транспортом или продумать место для остановки и стоянки своего транспортного средства, так как вблизи «Екатеринбург Арены» парковка будет запрещена» – сообщают в отделении пропаганды ГИБДД.

Екатеринбург, Елена Владимирова

Екатеринбург. Другие новости 19.09.20

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