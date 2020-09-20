Кибермошенники выманили у екатеринбуржца свыше 450 тысяч рублей

Кибермошенники обманом убедили 55-летнего жителя Екатеринбурга перевести им крупную сумму, хранившуюся на его банковских счетах.

Как сообщили «Новому Дню» в пресс-группе УМВД по Екатеринбургу, потерпевший обратился в отдел полиции № 12 и рассказал, что 4 сентября ему позвонил неизвестный и представился сотрудником службы безопасности банка. Мошенник убедил мужчину, что с его счетов списываются деньги. После чего абонент уговорил мужчину, чтобы заблокировать операции, сообщить ему секретные коды, которые он получит по смс-уведомлению. Затем гражданину с разных номеров звонили неизвестные и предлагали обналичить его деньги через банкомат, а потом зачислить на указанные ими счета – якобы ради его же безопасности. В итоге общая сумма ущерба, причиненного заявителю, составила 450 518 рублей.

Полиция возбудила и расследует уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ («Мошенничество, совершенное в крупном размере»). Сотрудники уголовного розыска ищут мошенников.

Управление МВД России по роду Екатеринбургу в очередной раз предупреждает граждан о том, что нельзя передавать или переводить свои денежные средства незнакомым лицам либо на неизвестные счета. При попытке незнакомцев под видом сотрудников службы безопасности банка заставить сделать перевод или сообщить пароли от банковской карты необходимо немедленно закончить разговор и сообщить по официальным телефонам клиентской поддержки и обратиться в органы внутренних дел.





Екатеринбург, Елена Владимирова





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