Свердловская область находится на 10-м месте по числу новых случаев Covid-19

За минувшие сутки в Свердловской области выявлено 120 новых случаев заболевания Covid-19, один человек скончался, 58 – выздоровели. Об этом сообщили РИА «Новый День» в федеральном Центре мониторинга по ситуации с коронавирусом. Сейчас регион находится на 10-м месте по количеству новых случаев.

В региональном оперштабе добавили, что диагноз лабораторно подтвержден у жителей Екатеринбурга (+73), Асбеста, Березовского, Верхней Пышмы, Новоуральска, Верхней Туры, Карпинска, Краснотурьинска, Красноуральска, Первоуральска, Ревды, Рефтинского, Каменска-Уральского и Каменского района, Качканара, Невьянска, Нижнесергинского района, Нижнего Тагила, Пышминского городского округа, Режа, Серова, Талицкого городского округа.

Общее количество зафиксированных в регионе случаев новой коронавирусной инфекции составляет 27799.

Состояние 95 госпитализированных оценивается как тяжелое, 87 из них находятся в реанимации, в том числе 48 – на аппаратах ИВЛ. Число пациентов в состоянии средней тяжести – 386. Остальные пациенты находятся в удовлетворительном состоянии.

Екатеринбург, Елена Владимирова

Екатеринбург. Другие новости 20.09.20

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