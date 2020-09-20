«Автомобилист» одержал трудную победу над «Авангардом» (ФОТО)

Хоккейный клуб «Автомобилист» одержал еще одну победу – на домашней арене екатеринбургская команда переиграла «Авангард». Правда, окончательный лидер встречи определился только в овертайме.

Несмотря на активные действия обеих команд, в первом периоде обошлось без голов, хотя опасные моменты были у ворот обеих команд. Во втором игровом отрезке соперники отметились каждый по одной шайбе – сначала забросил «Авангард», затем – «Автомобилист». Голы записали на свой счет Найт и Мамкин. На перерыв команды вновь ушли на равных.

Третий период получился более богатым на голы, сначала повели хозяева – отличился Геноуэй, но Найт сделал дубль, и счет сравнялся. 2:2. Затем вперед вырвались ястребы, после гола Емелина, но шоферы опять сравняли, шайбу забросил Бочаров. Игра перешла в овертайм, где Макеев с передачи Дацюка поставил точку в матче. Итог – 4:3 в пользу хозяев.

«Отличный хоккей, обе команды играли хорошо, было множество моментов у обеих ворот. Отчасти нам повезло в овертайме, но мы оказались сильнее. Нам есть над чем работать – над удалениями», – прокомментировал игру главный тренер «Автомобилиста» Билл Питерс.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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