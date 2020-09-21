В Свердловской области отапливается половина жилья и 83% соцобъектов

По состоянию на утро 21 сентября отоплением в Свердловской области обеспечены половина жилищного фонда и 83% объектов социальной сферы.

Как сообщили РИА «Новый День» в областном минЖКХ, теплоснабжением обеспечено более 44 миллионов квадратных метров жилья и 4 991 учреждение соцкультбыта: 931 школа (83%), 1 498 детских садов (88,43%), 900 больниц (83,3%), 922 учреждения культуры (77,5%), 139 интернатов (87,42%) и более 600 прочих учреждений социальной сферы (73,2%).

О полном подключении жилых домов отчитались 42 территории, социальной сферы – 48 территорий. В большинстве из оставшихся муниципалитетов данный показатель составляет от 60 до 89%. В Екатеринбурге теплом обеспечено 27% жилых домов и 78% учреждений социальной сферы.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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