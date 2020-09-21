В Ивделе обсудили способы защиты северных рек от загрязнения

В Ивделе состоялось оперативное совещание по вопросу загрязнения рек, в котором приняли участие представители администраций Ивделя и Североуральска, прокуратуры, Роспотребнадзора и АО «Святогор» (предприятие металлургического холдинга УГМК).

Младший советник юстиции прокуратуры Никита Шулепов рассказал, что в рамках надзорных мероприятий 16 сентября был произведен осмотр территории Северного медно-цинкового рудника АО «Святогор». «В частности, мы посетили очистные сооружения, познакомились со способами очистки карьерных и подотвальных вод. Безусловно, ведется масштабная работа, результаты которой заметны уже сейчас. Также в ходе мероприятия были отобраны пробы сбрасываемой воды. Результаты будут известны в конце сентября»,– сообщил он.

Начальник Территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Свердловской области в городах Североуральск, Ивдель, Краснотурьинск и Карпинск Александр Ливар отметил, что летом на качество воды жалоб не было, лето было сухое. Но сейчас пошли дожди, и качество воды стало ухудшаться. «В отношении «Святогора» мы, конечно, проводили комплекс своих мероприятий, но, учитывая то, что они не оказывают влияния непосредственно на источник питьевого водоснабжения, данные мы передали в Росприроднадзор», – уточнил он.

Одной из причин воздействия на водные объекты, как предположили участники совещания, могут быть атмосферные осадки, проходящие через отвалы отработанного Шемурского месторождения. Однако в настоящее время АО «Святогор» предпринимает меры по исключению этого фактора.

«Мы ведем работы в соответствии с проектом, прошедшим государственную экологическую экспертизу, – подчеркнул директор АО «Святогор» Дмитрий Тропников. – В частности, по укрытию отвалов бентонитовыми матами и гидроизоляции (торкретированию) отработанного карьера. Это позволит прекратить поступление атмосферных осадков. Кроме того, вокруг отвалов устроены водосборные канавы, чтобы вода поступала на очистные сооружения. Мы увеличиваем пропускную способность этих объектов, выполняя мероприятия по реконструкции Шемурских и Ново-Шемурских очистных сооружений. Все это полностью исключит какое-либо попадание вод во внешние источники. Затраты на реализацию данных экологически значимых проектов достаточно большие – порядка 2,5 млрд. рублей. Выполняемые мероприятия находятся на контроле всех надзорных органов, в частности, Росприроднадзора и прокуратуры Свердловской области».

Действия, предпринимаемые «Святогором», уже повлекли позитивные изменения. Об этом рассказали представители Департамента лесного хозяйства Свердловской области.

Ивдель, Елена Владимирова

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