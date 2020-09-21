В Екатеринбурге уже неделю ищут 73-летнего грибника

Сотрудники полиции, спасатели и волонтеры ищут 73-летнего мужчину, заблудившегося в лесу. Пожилой грибник ушел в лес 14 сентября и не вернулся.

Как сообщили в отделении по связям со СМИ УМВД России по Екатеринбургу, информация о пропаже Евгения Гришунина поступила от его родственников в дежурную часть отдела полиции № 8 15 сентября днем. Накануне мужчина с супругой и дочерью поехал в лес в район 15-го км Чусовского тракта. Через какое-то время мужчина позвонил жене и сообщил, что заблудился.

Грибник был одет в серую рубашку, серый пиджак, черные резиновые сапоги в горошек, болоньевую безрукавку и кепку.

Тех, кто владеет информацией о пропавшем, просят сообщать по телефону дежурной части УМВД России по городу Екатеринбургу: (343)294-14-94, дежурной части отдела полиции № 8: (343)356-42-08 или 02.

Екатеринбург, Анна Темрук

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