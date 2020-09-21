российское информационное агентство 18+

Раскол в РПЦ

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Понедельник, 21 сентября 2020, 13:05 мск

Новости Екатеринбург

Новости, Кратко, Популярное, Анонсы, Интервью, Слухи, Видео, Рабкрин, Уикенд

Депутат Вихарев решил отчитаться перед всем Екатеринбургом (ФОТО)

Депутат Екатеринбургской городской думы Алексей Вихарев решил отчитаться перед всем городом за свою деятельность. Пока – в письменном виде. Газета с отчетом народного избранника в выходные начала появляться в почтовых ящиках многоквартирных домов Екатеринбурга. Как пояснил сам Алексей Вихарев «Новому Дню», это связано с тем, что к нему уже давно обращаются не только жители Орджоникидзевского района, но и других городских территорий. Особенно когда началась ситуация с коронавирусом и депутатский прием перешел в онлайн-режим.

Издание – это восьмистраничный отчет, который сжато рассказывает о двух годах деятельности Вихарева на посту депутата. Например, о том, как парламентарий добивался отмены трат ЕГД на пиар – деньги в итоге пошли на нужды скорой помощи Екатеринбурга, на них купили 12 машин. Или о том, как благодаря Вихареву чиновники сократили вдвое срок ответа на депутатские запросы – это значит, что насущные проблемы горожан могут решаться быстрее. А также о ликвидации незаконных свалок, увеличении финансирования программы переселения из ветхого и аварийного жилья на 100 млн рублей, о благоустройстве микрорайонов, благотворительной деятельности – Вихарев перед 1 сентября раздавал школьные наборы малоимущим семьям, поставлял продуктовые наборы нуждающимся во время карантина из-за Covid-19, помогал медикам, предоставив в самое горячее коронавирусное время три микроавтобуса для того, чтобы больные могли быстрее попадать в больницы, не дожидаясь перегруженных скорых.

В отчете депутата – и частные нужды горожан, которым он сумел помочь, как, например, счастливо окончившаяся история десятилетнего мальчика-инвалида и его мамы, которые долго и тщетно добивались выдачи им положенной квартиры; так и чаяния целых микрорайонов, как вышло с Эльмашем после серии поджогов малоквартирных деревянных домов – благодаря вмешательству Вихарева на общегородском уровне обсуждается вопрос о том, чтобы внести изменения в программу «Безопасный город», чтобы камеры наблюдения начали ставить и в отдаленных районах, а люди могли чувствовать себя на улицах и в своих домах защищенными.

Екатеринбург, Елена Сычева

Екатеринбург. Другие новости 21.09.20

В Екатеринбурге привились от гриппа около трети горожан. / В воскресенье в Свердловской области никто не умер от коронавируса. / В Свердловской области прививки от гриппа поставили больше 760 тысяч человек. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2020, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

В рубриках

Екатеринбург, Урал, Общество, Россия, Фоторепортаж,