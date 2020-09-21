Депутат Вихарев решил отчитаться перед всем Екатеринбургом (ФОТО)

Депутат Екатеринбургской городской думы Алексей Вихарев решил отчитаться перед всем городом за свою деятельность. Пока – в письменном виде. Газета с отчетом народного избранника в выходные начала появляться в почтовых ящиках многоквартирных домов Екатеринбурга. Как пояснил сам Алексей Вихарев «Новому Дню», это связано с тем, что к нему уже давно обращаются не только жители Орджоникидзевского района, но и других городских территорий. Особенно когда началась ситуация с коронавирусом и депутатский прием перешел в онлайн-режим.

Издание – это восьмистраничный отчет, который сжато рассказывает о двух годах деятельности Вихарева на посту депутата. Например, о том, как парламентарий добивался отмены трат ЕГД на пиар – деньги в итоге пошли на нужды скорой помощи Екатеринбурга, на них купили 12 машин. Или о том, как благодаря Вихареву чиновники сократили вдвое срок ответа на депутатские запросы – это значит, что насущные проблемы горожан могут решаться быстрее. А также о ликвидации незаконных свалок, увеличении финансирования программы переселения из ветхого и аварийного жилья на 100 млн рублей, о благоустройстве микрорайонов, благотворительной деятельности – Вихарев перед 1 сентября раздавал школьные наборы малоимущим семьям, поставлял продуктовые наборы нуждающимся во время карантина из-за Covid-19, помогал медикам, предоставив в самое горячее коронавирусное время три микроавтобуса для того, чтобы больные могли быстрее попадать в больницы, не дожидаясь перегруженных скорых.

В отчете депутата – и частные нужды горожан, которым он сумел помочь, как, например, счастливо окончившаяся история десятилетнего мальчика-инвалида и его мамы, которые долго и тщетно добивались выдачи им положенной квартиры; так и чаяния целых микрорайонов, как вышло с Эльмашем после серии поджогов малоквартирных деревянных домов – благодаря вмешательству Вихарева на общегородском уровне обсуждается вопрос о том, чтобы внести изменения в программу «Безопасный город», чтобы камеры наблюдения начали ставить и в отдаленных районах, а люди могли чувствовать себя на улицах и в своих домах защищенными.

Екатеринбург, Елена Сычева

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