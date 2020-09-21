Житель Алапаевска поджег собутыльника из-за грубого слова

В Алапаевске местный житель обвиняется в покушении на убийство с особой жестокостью. Он пытался сжечь своего знакомого.

Как сообщил начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых, 32-летний потерпевший в компании 45-летнего несудимого местного жителя (ныне подозреваемого) и женщины которая, как установило следствие, нравилась им обоим, распивали спиртное. Мужчины поссорились, и старший облил оппонента горючим веществом и поджег его.

«В состоянии алкогольного опьянения мужчины сами не заметили, как быстро дружественный фуршет превратился в конфликт из-за, как это часто водится, неосторожно брошенного слова, за которое в криминальной среде, да и не только, очень часто следуют разбирательства зачастую с летальным исходом. Собственно говоря, и эта история могла закончиться трагичным финалом, если бы не своевременное вмешательство врачей», – пояснил полковник Горелых.

Вечером того же дня злоумышленник был задержан. Руководитель следственного отдела по городу Алапаевск Следственного комитета (СКР) по Свердловской области Андрей Кайгородов заявил, что задержанному предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.30, п. «д» ч.2 ст.105 УК РФ «Покушение на убийство с особой жестокостью».

Екатеринбург, Анна Темрук

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