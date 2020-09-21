Куйвашев разрешил ходить в цирк, аквапарки и к букмекерам

Губернатор Евгений Куйвашев в очередной раз смягчил особый антиковидный режим.
Как сообщили «Новому Дню» в региональном оперштабе, при условии выполнения всех предписаний Роспотребнадзора с завтрашнего дня заработают аквапарки, цирк, а также развлекательные аттракционы и детские игровые площадки, расположенных в помещениях. Также сняты ограничения на деятельность букмекерских контор, тотализаторов и пунктов приема ставок.
При этом губернатор снова продлил режим самоизоляции для жителей региона старше 65 лет и людей с хроническими заболеваниями – до 28 сентября.
Екатеринбург, Евгения Вирачева
Екатеринбург. Другие новости 21.09.20
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