В Кольцово объяснили, почему пассажиров стали реже выпускать из самолетов через телетрапы (ФОТО)

В Екатеринбургском аэропорту Кольцово стали реже использовать телетрапы для посадки пассажиров в самолеты и высадки из них. Чаще людей к трапам подвозят на автобусах, причем потребность в них настолько увеличилась, что на территории аэропорта можно часто увидеть даже более привычные для городских улиц автобусы зеленого цвета. Притом что сейчас из Кольцово не летают самолеты за рубеж, но расширилась программа сообщения с городами России.

В пресс-службе аэропорта опровергли версию о том, что востребованность автобусов и невостребованность телетрапов связаны с дешевизной первых и, соответственно, большей стоимостью вторых. У этого иная причина. «На перроне аэропорта идут работы по реконструкции аэродромных покрытий. В связи с этим ограничена эксплуатация трех из пяти телескопических трапов, которые расположены у терминала внутренних авиалиний. Более активно, чем в предыдущие периоды, задействованы стоянки, трансфер пассажиров на которые осуществляется перронными автобусами. Текущий пассажиропоток обслуживают перронные автобусы Cobus и МАНН», – рассказали «Новому Дню» в пресс-службе аэропорта.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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