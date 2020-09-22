Екатеринбург накрыл туман (ФОТО)

Екатеринбург окутало туманом – он резко опустился около 8 часов утра. Довольно плотная дымка не повлияла на расписание рейсов в аэропорту Кольцово – самолеты вылетают и садятся по графику.
Отметим, что сейчас в Екатеринбурге около +2 градусов. К полудню воздух прогреется до +6. Весь день будет ясно, а ближе к ночи возможны дожди.
Екатеринбург, Елена Сычева
Екатеринбург. Другие новости 22.09.20
22 сентября в Свердловской области ожидаются следующие события. / Праймериз «Единой России» завтра не будет. / В Кольцово объяснили, почему пассажиров стали реже выпускать из самолетов через телетрапы (ФОТО). Читать дальше
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