Екатеринбург накрыл туман (ФОТО)

Екатеринбург окутало туманом – он резко опустился около 8 часов утра. Довольно плотная дымка не повлияла на расписание рейсов в аэропорту Кольцово – самолеты вылетают и садятся по графику.



Отметим, что сейчас в Екатеринбурге около +2 градусов. К полудню воздух прогреется до +6. Весь день будет ясно, а ближе к ночи возможны дожди.

Екатеринбург, Елена Сычева

Екатеринбург. Другие новости 22.09.20

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