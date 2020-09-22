СК и прокуратура занялись уральской школьницей, терроризирующей малышей

Следователи СКР проводят проверку в отношении органов ПДН. Поводом стала информация о 16-летней ученице школы № 1 из города Артемовского, которая терроризирует малышей.

«В рамках проверочных мероприятий будет устанавливаться, действительно ли имели место факты применения физического насилия 16-летней девушкой в отношении младших учащихся, а также проводились ли в отношении данной школьницы необходимые мероприятия профилактического характера представителями органов, ответственных за предупреждение правонарушений среди несовершеннолетних. При подтверждении фактов бездействия со стороны соответствующих должностных лиц им будет дана надлежащая правовая оценка. По итогам доследственной проверки органы СКР примут процессуальное решение», – сообщили в пресс-службе СУ СКР по Свердловской области.

По информации прокуратуры Свердловской области, девушка учится в восьмом классе, ее уже дважды оставляли на второй год, и она постоянно конфликтует со своими одноклассниками, избивая их. Надзорное ведомство также начало проверку. «Будет дана правовая оценка действиям должностных лиц образовательного учреждения в сфере профилактики антиобщественного поведения среди подростков, предупреждения и пресечения совершения ими правонарушений и преступлений, эффективности и качеству проведения указанной работы в учреждении, в том числе будет установлено, привлекался ли к данной работе школьный психолог. Поскольку, по предварительной информации, данная девочка состоит на профилактическом учете, в ходе проверки будет дана оценка действиям должностных лиц органов опеки и попечительства», – отметили в ведомстве.

Екатеринбург, Елена Сычева

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