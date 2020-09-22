В 11 муниципалитетах отапливается меньше половины домов

В Свердловской области продолжается подключение потребителей к централизованным системам теплоснабжения. По данным на утро 22 сентября, по области отапливается 55% жилых домов и 87% объектов соцкультбыта. Но есть и отстающие.

Как сообщили «Новому Дню» в департаменте информполитики, теплом обеспечены 963 школы (89,6%), 1 541 детский сад (90,9%), 945 учреждений здравоохранения (87,5%), 969 учреждений культуры (81,5%), 146 интернатов (91,8%) и 644 прочих учреждения социальной сферы (78,4%). В 51 муниципалитете уже отапливается весь жилфонд, в 53 – все организации социальной сферы. Стопроцентная подача тепла в жилфонд и учреждения социальной сферы обеспечена в 43 территориях.

При этом, по данным министерства, менее половины жилых домов отапливается в 11 муниципалитетах, социальной сферы – в восьми. Не начали подачу тепла только в одном городе – в Дегтярске. В Екатеринбурге отоплением обеспечено 36% жилых домов и 83% учреждений социальной сферы.

Отметим, что сегодня ночью в Екатеринбурге температура воздуха опускалась до нуля градусов, на севере области – еще ниже.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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