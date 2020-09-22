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Вторник, 22 сентября 2020, 09:38 мск

Новости Екатеринбург

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Энергетики на месяц закроют движение транспорта по улице Авиационной

АО «Екатеринбургская теплосетевая компания» закроет движение транспорта по улице Авиационной – от Айвазовского до Московской с 12 октября по 12 ноября 2020 года.

Как сообщили «Новому Дню» в пресс-службе мэрии, это связано с проведением работ по строительству тепловой сети.

Энергетики просят горожан с пониманием отнестись к временным неудобствам, а водителей – обратить особое внимание на новые установленные знаки и указатели, а также заранее спланировать маршрут.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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