Бизнесмены Заводовский и Погребинский открывают в Екатеринбурге бесплатную столовую для нуждающихся

Учредители благотворительного фонда «Общество Малышева 73» открывают бесплатную столовую для нуждающихся.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе фонда, точка общепита начнет работать 24 сентября. Для ее размещения на средства благотворителей Игоря Заводовского и Константина Погребинского было приобретено в 2019 году помещение на первом этаже на Восточной, 21. Тогда же начался ремонт и отработка технологии работы. Ожидается, что ежедневно столовая будет принимать до 960 человек, график работы – с 09:00 до 17:00.

Прием посетителей будет происходить в 12 заходов по 80 человек. Возможно, до снятия карантинных мер, в первое время количество посетителей в каждом заходе будет сокращено вдвое – для соблюдения социальной дистанции.

Отметим, что идея кормить нуждающихся людей бесплатно принадлежит Игорю Заводовскому. С 2018 года благотворительный фонд «Общество Малышева 73» изучал опыт подобных заведений, шел подбор помещения, обсуждение с органами социальной опеки.

Оснащение столовой предполагает полный цикл приготовления блюд, горячий, холодный цеха, склады хранения продуктов питания. Проектом столовой занимались специалисты продуктового гипермаркета «Гипербола». Дополнительно в благотворительной столовой будет работать служба бесплатной юридической помощи. Автором идеи является учредитель агентства недвижимости «БАЗА» – Марк Заводовский. Помощь будет оказываться квалифицированным специалистом по трем направлениям: психологическая помощь, помощь в получении государственных услуг, юридическая помощь.

Екатеринбург, Елена Васильева

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